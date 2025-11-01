Меню
Киноафиша Фильмы Битва за битвой Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве 1 ноября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 1 ноября 2025 в Москве

Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:45 от 840 ₽ 13:30 от 3400 ₽ 14:30 от 940 ₽ 16:45 от 3400 ₽ 17:45 от 940 ₽ 20:00 от 3400 ₽ 21:30 от 940 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
19:55 от 650 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
20:35
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
23:15
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
21:40 от 490 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
16:30 от 1700 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
16:20 от 850 ₽ 21:45 от 800 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:00 от 590 ₽ 14:05 от 590 ₽ 15:05 от 640 ₽ 18:10 от 640 ₽ 19:40 от 640 ₽ 21:15 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
22:15 от 750 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:15 от 1250 ₽ 18:10 от 1450 ₽ 21:05 от 1450 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
22:10 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:00 от 550 ₽ 18:30 от 650 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:30 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:50 от 700 ₽ 23:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:50 от 580 ₽ 23:00 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:30 от 650 ₽ 22:50 от 650 ₽
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
