Он не хотел слышать этот звонок снова — но трубка ожила: 5 свежих фильмов ужасов, которые шокируют с самого начала

Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер

6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»

Непонятно как, но стали рождественской классикой: топ-5 новогодних фильмов, которые не имеют никакого отношения к Новому году

«Ветра зимы» окончены, но Мартин не в восторге: писатель ходит по судам, вместо того, чтобы писать самостоятельно

Вот что значит пощекотать нервы: 6 самых страшных эпизодов сериалов за последние годы — от вампиров до одержимого лифта

Хоакину Фениксу – 51! В честь праздника тест: похожи ли вы на Джокера в его исполнении – или вы герой другого актера?

Лелика из «Бриллиантовой руки» узнает каждый: а вы вспомните 5 других фильмов с Папановым по кадру (тест)

HBO переписывает историю: в сериале по «Гарри Поттеру» покажут сцены, которых не было ни в фильме, ни в книге

Хотели скримеров — получайте! В первом эпизоде этого сериала от Netflix насчитали больше 20 «пугалок» — режиссер психанул и поставил рекорд