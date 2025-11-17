Меню
Киноафиша Фильмы Битва за битвой Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве 17 ноября 2025

Расписание сеансов Битва за битвой, 17 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:25 от 690 ₽ 18:40 от 770 ₽ 21:55 от 770 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:20 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:00 от 400 ₽ 18:30 от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:40 от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:45 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:40 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:10 от 500 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
