Фильмы
Битва за битвой
Расписание сеансов Битва за битвой, 2025 в Москве
18 ноября 2025
Расписание сеансов Битва за битвой, 18 ноября 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Сегодня
12
Завтра
13
пт
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:25
от 390 ₽
18:40
от 390 ₽
21:55
от 390 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:20
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:00
от 400 ₽
18:30
от 550 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:40
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:20
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:40
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:10
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
В СССР никого не смущало, а у иностранцев взрывается мозг: на IMDb идут споры из-за пикантных нюансов в «Маугли»
