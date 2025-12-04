Их смотрят за одну ночь — и потом долго переваривают: 5 мощных мини-сериалов с рейтингом от 7.9 до 8.4

В России снимают своих «Зачарованных», но вместо Прю и Пайпер будут Злата и Марья: даже название сделали похожее – мы намек сразу поняли

«Слабое звено»: Тарантино назвал одного из худших современных актеров, который только портит фильмы, а ведь он снимался в «Бэтмене»

«Зимородок» уже прошел по этому минному полю: «Далекому городу» пророчат такую же судьбу — слухи о 3-м сезоне тревожат фанатов

А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду

«Зачарованные», подвиньтесь: звезда «Как приручить лису» снялась в фэнтези-сериале о сестрах-ведьмах — выглядит как будущий хит

«Все его ненавидят»: Оди выбрала лучший и худший сезоны «Очень странных дел» – спорить с ней трудно (но Уилл с Дастином – против)

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги