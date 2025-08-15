Меню
Фильмы
Материалистка
Расписание сеансов Материалистка, 2025 в Москве
15 августа 2025
Расписание сеансов Материалистка, 15 августа 2025 в Москве
2D
20:45
от 720 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
20:40
Иллюзион
Китай-город
2D, SUB
12:20
от 1000 ₽
21:15
от 600 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
21:55
от 650 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
14:20
от 550 ₽
20:15
от 600 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:50
от 2100 ₽
13:05
от 700 ₽
14:20
от 2100 ₽
15:35
от 700 ₽
16:50
от 2400 ₽
18:05
от 750 ₽
19:20
от 2400 ₽
20:35
от 750 ₽
21:50
от 2400 ₽
00:20
от 2400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
12:00
от 550 ₽
19:10
от 650 ₽
22:55
от 650 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
13:00
от 600 ₽
18:25
от 700 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
18:25
от 2500 ₽
21:15
от 700 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
21:40
от 570 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:55
от 570 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
12:10
от 2000 ₽
19:50
от 700 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
20:45
от 620 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
13:30
от 650 ₽
20:50
от 700 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
13:10
от 600 ₽
20:00
от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
13:00
от 2750 ₽
16:25
от 660 ₽
17:45
от 2750 ₽
19:00
от 770 ₽
20:20
от 2750 ₽
21:35
от 770 ₽
22:55
от 2750 ₽
00:15
от 770 ₽
01:30
от 2750 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
11:15
от 530 ₽
15:55
от 560 ₽
18:30
от 800 ₽
19:20
от 670 ₽
20:45
от 650 ₽
23:20
от 800 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
20:10
от 700 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
19:15
от 480 ₽
00:20
от 480 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
15:40
от 740 ₽
20:50
от 800 ₽
00:10
от 700 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
19:35
от 640 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
10:10
от 250 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
14:45
от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
17:25
от 420 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D, SUB
14:00
от 330 ₽
Пионер
Кутузовская
2D, SUB
14:15
от 650 ₽
21:05
от 950 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:05
от 450 ₽
18:40
от 650 ₽
22:05
от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
17:25
от 850 ₽
21:20
от 950 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:15
от 1050 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:30
от 750 ₽
15:45
от 800 ₽
18:20
от 720 ₽
21:00
от 900 ₽
23:40
от 720 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:20
от 620 ₽
21:50
от 620 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
11:50
от 600 ₽
14:25
от 700 ₽
17:00
от 750 ₽
18:05
от 1400 ₽
20:35
от 1400 ₽
23:00
от 1400 ₽
00:30
от 750 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
10:10
от 580 ₽
11:50
от 550 ₽
14:50
от 680 ₽
16:40
от 650 ₽
19:30
от 780 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:05
от 490 ₽
12:35
от 490 ₽
15:05
от 530 ₽
17:35
от 690 ₽
00:25
от 690 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
14:40
от 450 ₽
17:10
от 470 ₽
19:40
от 470 ₽
22:10
от 470 ₽
00:40
от 470 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
10:20
от 450 ₽
15:30
от 510 ₽
17:50
от 640 ₽
21:40
от 640 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:15
22:30
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:50
от 650 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:00
19:50
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
11:55
от 550 ₽
14:20
от 650 ₽
16:45
от 650 ₽
19:10
от 700 ₽
21:35
от 700 ₽
00:00
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:15
от 670 ₽
13:50
от 720 ₽
16:20
от 720 ₽
18:50
от 770 ₽
21:20
от 770 ₽
23:50
от 770 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
12:00
от 620 ₽
14:30
от 720 ₽
17:00
от 770 ₽
19:15
от 750 ₽
21:45
от 750 ₽
23:15
от 750 ₽
00:15
от 750 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
12:25
от 1000 ₽
17:05
от 1500 ₽
19:00
от 700 ₽
21:25
от 700 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:35
от 510 ₽
14:00
от 590 ₽
16:25
от 590 ₽
18:50
от 680 ₽
21:15
от 680 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:20
от 680 ₽
23:50
от 680 ₽
Формула кино на Можайке
Молодежная
2D
16:30
от 500 ₽
19:00
от 500 ₽
21:25
от 500 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
14:15
от 920 ₽
16:45
от 1150 ₽
19:25
от 10000 ₽
22:10
от 740 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
17:40
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
