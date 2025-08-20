Меню
Фильмы
Материалистка
Расписание сеансов Материалистка, 2025 в Москве
20 августа 2025
Расписание сеансов Материалистка, 20 августа 2025 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Материалистка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Времена года
Филевский парк
2D
20:40
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
21:30
от 2000 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
16:50
от 500 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
14:20
от 450 ₽
20:15
от 500 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
11:50
от 1500 ₽
14:20
от 1500 ₽
16:50
от 2000 ₽
18:05
от 550 ₽
19:20
от 2000 ₽
20:35
от 550 ₽
21:50
от 2000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
12:00
от 500 ₽
19:10
от 600 ₽
22:55
от 600 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
13:00
от 550 ₽
18:30
от 600 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
18:25
от 2500 ₽
21:15
от 600 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
21:30
от 520 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
20:55
от 520 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
12:10
от 1500 ₽
18:50
от 580 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
20:45
от 570 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
13:30
от 600 ₽
20:50
от 650 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
13:10
от 550 ₽
20:00
от 650 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
13:00
от 2750 ₽
16:25
от 660 ₽
17:45
от 2750 ₽
19:00
от 720 ₽
20:20
от 2750 ₽
21:35
от 720 ₽
22:55
от 2750 ₽
00:15
от 720 ₽
01:30
от 2750 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:40
от 550 ₽
18:25
от 600 ₽
18:35
от 470 ₽
19:30
от 450 ₽
23:10
от 600 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
20:10
от 600 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
17:05
от 360 ₽
19:35
от 360 ₽
22:05
от 360 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
15:40
от 580 ₽
20:50
от 620 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
19:25
от 370 ₽
Пионер
Киевская
2D, SUB
10:45
от 500 ₽
17:35
от 650 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
11:05
от 300 ₽
18:40
от 550 ₽
22:05
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
17:25
от 650 ₽
21:20
от 750 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
14:15
от 950 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
10:30
от 650 ₽
15:45
от 700 ₽
18:20
от 620 ₽
21:00
от 800 ₽
23:40
от 620 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
19:20
от 490 ₽
21:50
от 490 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
14:15
от 500 ₽
16:50
от 500 ₽
18:05
от 1100 ₽
20:35
от 1100 ₽
23:00
от 1100 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
10:25
от 500 ₽
12:50
от 500 ₽
14:45
от 630 ₽
17:35
от 650 ₽
20:05
от 650 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
10:05
от 330 ₽
12:35
от 330 ₽
15:05
от 400 ₽
17:35
от 500 ₽
20:00
от 1200 ₽
22:25
от 1200 ₽
23:30
от 500 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
14:40
от 330 ₽
17:10
от 350 ₽
19:40
от 350 ₽
22:10
от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
15:50
от 390 ₽
21:10
от 500 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:10
22:00
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:50
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:00
19:50
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:55
от 450 ₽
14:20
от 500 ₽
16:45
от 500 ₽
19:10
от 600 ₽
21:35
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:15
от 470 ₽
13:50
от 520 ₽
16:20
от 520 ₽
18:50
от 570 ₽
21:20
от 720 ₽
23:50
от 570 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
10:40
от 450 ₽
13:10
от 500 ₽
15:00
от 520 ₽
17:30
от 570 ₽
19:05
от 550 ₽
20:30
от 550 ₽
23:00
от 1100 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
10:20
от 490 ₽
12:25
от 1500 ₽
17:05
от 2000 ₽
19:00
от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
19:00
от 500 ₽
21:25
от 500 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
21:20
от 500 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
17:10
от 400 ₽
