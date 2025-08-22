Меню
Киноафиша Фильмы Материалистка Расписание сеансов Материалистка, 2025 в Москве 22 августа 2025

Расписание сеансов Материалистка, 22 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 14 Завтра 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 пт 22 сб 23
Как купить билеты на сеанс фильма «Материалистка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
16:45
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
13:00 от 450 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
