Киноафиша Фильмы Материалистка Расписание сеансов Материалистка, 2025 в Москве 31 августа 2025

Расписание сеансов Материалистка, 31 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27 вс 31
Как купить билеты на сеанс фильма «Материалистка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Центр «Зотов» г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
13:30 от 500 ₽
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
