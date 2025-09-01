Меню
Расписание сеансов Материалистка, 2025 в Москве 1 сентября 2025

Расписание сеансов Материалистка, 1 сентября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Времена года
Филевский парк
2D
20:20
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
11:35 от 450 ₽ 14:05 от 500 ₽ 16:35 от 550 ₽ 19:05 от 550 ₽ 21:35 от 550 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:30 от 300 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
16:20 от 300 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
18:50 от 300 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
20:15 от 300 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
18:05 от 2750 ₽ 20:30 от 300 ₽ 01:40 от 300 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
13:25 от 550 ₽ 18:10 от 600 ₽ 21:10 от 450 ₽ 22:35 от 450 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
22:25 от 360 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
10:45 от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
14:40 от 650 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
11:35 от 900 ₽ 23:30 от 620 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
10:05 от 330 ₽ 14:20 от 400 ₽ 19:15 от 500 ₽ 20:50 от 500 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
20:50 от 350 ₽ 23:20 от 350 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
16:00 от 390 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
15:35 от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
23:25 от 550 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
11:35 от 470 ₽ 13:30 от 900 ₽ 16:30 от 520 ₽ 21:00 от 550 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
22:50 от 550 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
11:05 от 390 ₽
