Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Материалистка
Расписание сеансов Материалистка, 2025 в Москве
6 сентября 2025
Расписание сеансов Материалистка, 6 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
пт
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Материалистка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
14:40
от 700 ₽
17:10
от 700 ₽
19:40
от 700 ₽
22:10
от 700 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
23:20
от 560 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
15:35
от 850 ₽
Художественный
Александровский Сад
2D, SUB
10:40
от 5000 ₽
16:35
от 1200 ₽
20:20
от 10000 ₽
22:00
от 740 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Если уже посмотрели «Мост» и «Шерлок»: 2 недооцененных детективных сериала, которые захватывают надолго
Дочь пропала, прошло 7 лет и вдруг ее голос в трубке: «Безымянные» — 6 серий, которые цепляют сильнее, чем «Бумажный дом»
4 серии «Друзей», которые бесят современную молодежь: проблемы Росса и Джоуи устарели, а Моника — просто хищница
Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем
Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию
Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)
«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667