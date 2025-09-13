Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Материалистка
Расписание сеансов Материалистка, 2025 в Москве
13 сентября 2025
Расписание сеансов Материалистка, 13 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
сб
13
вс
14
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Материалистка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
13:50
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Реальный следователь посмотрел «Первый отдел» и в первой же серии рассмеялся: что не так с Колесниковым?
«Как будто Тарантино вырос в России»: американцы посмотрели «Жмурки» и влюбились в фильм — их 90-е были почти как наши
После 200 серий «Невского» сериал «Чистые руки» смотрится как «пшик» другого уровня — вот сколько там эпизодов
Рядом с ним даже Человек-паук становится кровожадным: Блейд наконец дебютировал в MCU (видео)
«Рацион не очень хороший…»: врач объяснил, чего не хватало героям «Девчат» для долгой работы на морозе — картошка и суп тут не помогут
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA
«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
«Ночной дозор» — версия 2.0: Безруков и Кологривый «охотятся на оборотней» в новом триллере, над которым работали 20 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667