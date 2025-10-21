Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Материалистка Расписание сеансов Материалистка, 2025 в Москве 21 октября 2025

Расписание сеансов Материалистка, 21 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 пн 20 вт 21 ср 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Материалистка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
14:25 от 500 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Поттер так ненавидел Снейпа, что Рон едва не погиб в «Принце-полукровке»: абсурдный момент фаны игнорировали 15 лет
Скажите спасибо Зендее: в «Шрэке 5» вернется лучший злодей в истории франшизы – и таким вы его еще точно не видели
Собрали все, что известно о новом сезоне «Маши и Медведя»: где смотреть, сколько серий, какой хронометраж и что ждет героев
«Самая худшая»: 135-я серия «Маши и Медведя» собрала 14 миллионов просмотров — и столько же разъяренных зрителей
Кобзона в фильме «Мы, нижеподписавшиеся» помнят многие: а спорим, вы не замечали 6 других музыкантов в кино СССР? (фото)
«Посмотрели на одном дыхании»: 3 сериала не уступают в масштабе «Хроникам русской революции» – у № 3 рейтинг 8.4
Козырь в рукаве Marvel: брат Таноса появлялся на экране мельком — но у него большое будущее (вплоть до вступления в «Мстители»)
Ноябрь будет не про дожди, а про премьеры: сразу два российских хита вернутся с новыми сезонами — ждали не один год
«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT
Люк Бессон смахнул слезу: фильм с Безруковым уже третью неделю подряд №1 в прокате — идет на главный рекорд 2025-го
Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше