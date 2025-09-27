Меню
Киноафиша Фильмы Большое смелое красивое путешествие Расписание сеансов Большое смелое красивое путешествие, 2025 в Москве 27 сентября 2025

Расписание сеансов Большое смелое красивое путешествие, 27 сентября 2025 в Москве

Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
14:45
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
12:30 19:45
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
15:25 от 550 ₽ 20:10 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
13:20 от 850 ₽ 18:00 от 800 ₽ 20:05 от 850 ₽ 22:15 от 800 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
12:20 от 590 ₽ 13:10 от 980 ₽ 14:35 от 590 ₽ 15:20 от 980 ₽ 16:50 от 640 ₽ 19:05 от 640 ₽ 20:10 от 980 ₽ 21:20 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
19:00 от 710 ₽ 21:15 от 710 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
15:00 19:10
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
