Этот научно-фантастический сериал Prime Video затерялся среди громких хитов: а зря, ведь критики назвали его шедевром

Обожаете аниме от Миядзаки? Вот еще три проекта в том же духе, но снятых не на студии Ghibli

Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»?

Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят

Главная загадка 1 сезона «Гачиакуты»: кто настоящий отец Рудо — Регто спас его от домашнего тирана

Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит

«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде

Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»

Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу

Казалось, что позор, а на самом деле — лучший момент: фильмы, из которых актеры просили вырезать ставшие культовыми сцены