Придется выбирать, что смотреть первым: НТВ готовит решающий рывок года — 4 новых сериала подряд, которые давно ждали

Хит на первом месте собрал 2 799 439 100 $: выбрали 3 самых кассовых фильма Marvel — они изменили киноиндустрию

Идрис Эльба возвращается к роли детектива Джона Лютера: новый проект Netflix готов заполнить пустоту после финала «Шерлока»

«Все чаще хочется больше реализма»: лишь эти 3 дорамы показывают жизнь в Южной Корее такой, какая она есть на самом деле

Говорящая змея, близнецы-изобретатели, странный эльф: Роулинг для «Гарри Поттера» полностью сплагиатила малоизвестный детский сериал

Почему Джексон снял сначала «Властелин колец», а не «Хоббита»: хотел, но не получилось — дали всего $75 млн и отправили восвояси

«Он меня убил»: финал «Очень странных дел» его же авторы сравнили с «Игрой престолов» – но не спешите точить вилы для братьев Даффер

На 4 вопроса о кино СССР ответят только самые внимательные: проверьте, входите ли вы в их число (тест)

29.1 млн просмотров и №1 в 72 странах: «опера, пропитанная печалью и снегом» рвет топы Netflix – включайте, если не знаете, что посмотреть

Любовь, голуби и каваи: ИИ превратил в аниме 5 фильмов СССР – попробуйте угадать их все (тест)