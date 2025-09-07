В 4 сезоне в «Клюквенный щербет» вернулась давно позабытая героиня: зрители уже и не ждали ее появления

В «Слове пацана» были не бандиты, а бандитики, реальные участники ОПГ в восторге от «Жмурок»: «Один в один наша стрелка 95-го»

«Как будто Тарантино вырос в России»: американцы посмотрели «Жмурки» и влюбились в фильм — их 90-е были почти как наши

Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon

Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной

Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)

Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»

«Классика, брат»: Леброн Джеймс назвал свои любимые фильмы — четырехочковый топ от легенды NBA

«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке

«Сумерки» и «50 оттенков» появились из-за катастрофы: такой популярности ни одна экранизация трагических событий не добилась