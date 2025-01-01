Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Нужды путешественника
Расписание сеансов Нужды путешественника, 2024 в Москве
15 января 2026
Расписание сеансов Нужды путешественника, 15 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
15
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Нужды путешественника»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм
г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D, SUB
19:30
от 700 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник
По сюжету некоторым 20, а на деле — больше тридцатки: сколько лет главным героям «Очень странных дел» к 5 сезону
Нагиев возвращается, семья распадается: трейлер «Елок 12» намекнул на самую драматичную линию за всю историю франшизы (видео)
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667