Хищник: Планета смерти
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Москве
18 ноября 2025
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 18 ноября 2025 в Москве
2D
12:00
от 690 ₽
14:35
от 690 ₽
17:10
от 690 ₽
19:45
от 770 ₽
22:20
от 770 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
18:25
от 500 ₽
20:30
от 500 ₽
22:35
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:40
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:10
от 420 ₽
21:40
от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
19:30
от 600 ₽
22:00
от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
18:05
от 450 ₽
20:30
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:00
от 550 ₽
21:20
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:40
от 600 ₽
22:05
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
19:00
от 520 ₽
21:30
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:10
от 500 ₽
21:40
от 500 ₽
