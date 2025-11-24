Меню
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
19:40 21:45
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
23:20 от 550 ₽
3D
20:50 от 550 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
10:35 от 510 ₽ 13:00 от 690 ₽ 15:30 от 690 ₽ 18:00 от 780 ₽ 20:30 от 780 ₽ 23:00 от 780 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:40 от 500 ₽ 22:00 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:00 от 420 ₽ 18:20 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:00 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
19:30 от 450 ₽ 22:00 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:00 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:00 от 600 ₽ 22:20 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:30 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
19:10 от 500 ₽ 21:40 от 500 ₽
