Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Москве 30 ноября 2025

Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 30 ноября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Хищник: Планета смерти»?
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:30 от 500 ₽ 18:45 от 500 ₽ 21:00 от 500 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
21:45
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:10 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:20 от 650 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:20 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:30 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:00 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:20 от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:20 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
19:30 от 650 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
