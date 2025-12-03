Меню
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Москве 3 декабря 2025

Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 3 декабря 2025 в Москве

Хищник: Планета смерти
Условные обозначения
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:30 18:45 21:00
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
20:10 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
18:20 от 550 ₽ 20:40 от 550 ₽ 23:00 от 550 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:20 от 600 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:30 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
19:00 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:20 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:20 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
19:30 от 500 ₽
