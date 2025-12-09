В «Хищнике 2» Датч должен был стать одним из главных героев: почему Шварценеггер отказался от съемок

«Балдеж, ни разу не пустой»: мультфильм Netflix, от которого дети не отлипают, а взрослые залипают

Эта деталь в «Острове проклятых» объясняет весь смысл фильма: самые внимательные могли сразу догадаться

«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем

Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х

Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал

Самая эпичная сцена «Очень странных дел» оказалась фальшивкой: Эдди после нее стал легендой (но по-хорошему – не должен был)

Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?

Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»

«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»