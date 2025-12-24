Чиповская, Дибровы, Самойлова, а еще Лопес и Аффлек: 15 громких разводов 2025 года, о которых говорили везде — браки звезд сыпались один за другим

В преддверии Нового года НТВ выпускает горячую детективную новинку: сразу 8 серий за два дня — это «бомба»

Так вот куда Векна забрал Дерека: новый отрывок из грандиозного финала «Очень странных дел» проливает свет на судьбу героев

Итальянцы посмотрели «Падал прошлогодний снег»: у них «ничего подобного не было», но сходство с главным героем все же нашли

Отказалась от наследия и 30 лет избегает знаменитого деда: как живет и выглядит внучка Михалкова и Вертинской (фото)

Почему «Головоломку» не стали переводить дословно — и тут локализаторы не подвели: настоящее название сбивает с толку

Из-за фильма СССР появилась традиция пить шампанское на Новый год: ленту с оценкой 8.2 сняли для популяризации напитка

Как Карта мародеров перекочевала к братьям Уизли — важный момент остался за кадром: кое-кто в Хогвартсе хранил ее годами

Даже Толкин скрывал настоящие имена хоббитов: у Смеагола ФИО «18+»

7 идей маникюра из кино СССР, чтобы встретить год Огненной лошади: сможете не только вдохновиться, но и вспомнить, из каких они фильмов? (тест)