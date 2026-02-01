Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4

3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные

Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала

Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью