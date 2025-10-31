Стивен Кинг уже оценил нового «Бегущего человека»: автор сравнил премьеру с культовым хитом 80-х, снятым вообще не по его книгам

Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение

«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент

«Танцуют все!»: тест для тех, кто уверен, что знает все лица кино СССР — вспомните 5 лент по кадрам с актрисами-балеринами

Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем

$200 млн спустили в трубу: Disney заставили снять позорный блокбастер - похоронили франшизу, зато актер разбогател

Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей

Без «Ментовских войн», но с вампирами, колдунами и певцами: топ-3 проекта с участием Устюгова по мнению россиян

Россияне назвали 10 самых «мужских» фильмов СССР: №1 стала мелодрама с оценкой 8.6 – утерла нос боевику, собравшему 87.6 млн зрителей

«Выглядит красиво»: за океаном полюбили это малобюджетное фэнтези из СССР — и по нему пытаются понять «загадочную русскую душу»