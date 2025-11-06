«Если авторы выдохлись, пусть уж лучше закрывают проект»: зрители назвали худшую серию «Маши и Медведя», а ее просмотрели почти 213 млн раз

Наложницам султана такое не позволялось: но Александра рискнула и именно так стала той самой Хюррем

Смеаголу было 589 лет, но это уникальный случай: а сколько на самом деле живут хоббиты во «Властелине колец»?

«Выглядело супер странно»: для съемок «Властелина колец» Джексон искал карликов по всему миру, но их лица в кадр так не попали (видео)

Новая криминальная драма из Дании продолжает штурмовать топ-чарты стриминга — критики от сериала тоже в восторге

Лучше любой серии «Ведьмака», но провал для HBO: худшие серии «Игры престолов» — тот случай, когда Бес попутал

«Алиса чисто Капитан Марвел»: ИИ превратил 9 мультяшек СССР в людей – у зрителей сразу нашлось 3 фаворита (фото)

Кашу тестом не испортишь: вспомните советское кино по аппетитным кадрам (от вареников до дичи)

Заслужили второй шанс: Джеймс Ганн сделал бы DC снова великим — нужно лишь вернуть 3-х героев Снайдера в игру

Ходили в баню с евнухами и на хальвет по записи: как зимой согревались наложницы Топкапы