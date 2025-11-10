Он открыл глаза — а они черные: почему Дин в «Сверхъестественном» стал демоном и как его удалось спасти

Могли умереть все, кроме Уолта: до легендарной концовки «Во все тяжкие» было еще 4 варианта — один хуже другого

Почему Йеннифэр в начале сериала «Ведьмак» — горбунья? Сценаристы Netflix рискнули показать то, о чем в книгах лишь шептали

Вместо Хмыря и Алибабаевича – Миллиметр и Пижон: у «Джентльменов удачи» сперва было совсем другое название – догадаетесь, какое?

Не те фильмы катастрофами назвали: при съемках этих картин случились ужасные трагедии (и их оставили при монтаже)

Сколько лет Вай в сериале «Аркейн»: в 1-й серии она младше, а потом происходит скачок – но у создателей есть ответ

Имя Гаары из «Наруто» для знатоков Японии звучит как издевка: а ведь могли назвать в честь крутого ниндзя

Засмотрели «Афоню», «Мимино» и другие комедии «Мосфильма» до дыр? Докажите в тесте – 7 коварных вопросов уже вас ждут

Дала по клыкам Калленам: эта драма с Суинтон отобрала у «Сумерек» почетное звание лучшей истории вампирской любви

В «Великолепном веке» Хюррем покорила сердце Сулеймана сразу, а как быстро справитесь вы? Тест дает целых 6 попыток