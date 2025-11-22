Меню
Фильмы
Бугония
Расписание сеансов Бугония, 2025 в Москве
22 ноября 2025
Расписание сеансов Бугония, 22 ноября 2025 в Москве
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
23:25
от 490 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:20
от 600 ₽
20:00
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
21:50
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
