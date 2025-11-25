В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал

Зрители так решили: какие сериалы НТВ будут в топе во второй половине сезона — «Балабол» мимо, «Число зверя» в тройке лидеров с «Невским»

Netflix готовит трехэтапный финал — старт 27 ноября: полный график выхода всех эпизодов «Очень странных дел»

Этот сериал Netflix с Крэнстоном почти так же хорош, как «Во все тяжкие»: цепляет с первых кадров, а концовка даже круче

Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов

Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)

Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма

«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом