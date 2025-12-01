«Худший мини-сериал в истории»: иностранцы посмотрели советских «Трех мушкетеров» и им, скажем мягко, не понравилось

Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко

Снимали вовсе не зимой и без настоящего снега: раскрываем обман главного новогоднего фильма «Ирония судьбы»

От 1910-го до эпохи Netflix: «Франкенштейна» экранизировали 33 раза — но лишь три версии по-настоящему вошли в историю

Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева

Возраст Маши — обман века: авторы «Маши и Медведя» все объяснили — сколько же на самом деле лет непоседливой девочке?

Ждете 6-ю серию «Вампиров средней полосы 3»? В 2025 году продолжение не выйдет, у проекта есть проблемы (инсайд)

«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро

Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)