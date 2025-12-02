Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Бугония Расписание сеансов Бугония, 2025 в Москве 2 декабря 2025

Расписание сеансов Бугония, 2 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 25 Завтра 26 чт 27 пт 28 сб 29 вс 30 пн 1 вт 2 ср 3
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бугония»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:20 от 420 ₽ 20:00 от 550 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Стич-Хэд. Хранитель монстров
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Сущность
Сущность
2025, Великобритания, драма
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Джекпот
Джекпот
2025, США, боевик
Этот фильм не спасли ни Джонни Депп, ни Эмбер Херд: у нуарного детектива позорные 0% на RT
Астерикс и Обеликс уедут из Галлии: новая премьера в культовой франшизе забросит героев очень далеко
С 1987 по 2025 год: настоящая эволюция Хищника — вся хронология охотника в правильном порядке
«Как это могло стать хитом?»: советскую «Большую перемену» спустя полвека россияне окрестили «пропагандистским бредом»
Возраст Маши — обман века: авторы «Маши и Медведя» все объяснили — сколько же на самом деле лет непоседливой девочке?
Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
Гораздо раньше, чем «Поднятие уровня»: когда выйдет 2-й сезон «Адского рая» – с месяцем определились, а число узнаем совсем скоро
«Мишка погиб еще в первой серии»: ИИ посмотрел все эпизоды «Маши и Медведя» и пришел к выводу, от которого мурашки по коже
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
«Брежнев разорался»: Митту «наверху» заставили поменять финал «Экипажа» – об этом решении режиссер горевал десятки лет подряд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше