Чушпан или все-таки автор? Проверьте, насколько хорошо вы помните жаргон из «Слова пацана» (тест)

Думали, уже все видели? Тогда включите эти 3 сериала Netflix — будете распутывать клубок тайн до самого утра

«Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона»

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

«Равнодушным не остался никто»: этот свежий российский фильм растопил сердца зрителей - рейтинг 8,5 полностью оправдан

«Запад ахнул»: впервые эротику в СССР показали в фильме со Стриженовым – подросткам на сеансы был вход воспрещен

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

Почему без Оракула Матрица не работала: как две программы создали стабильную систему

3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)

Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова