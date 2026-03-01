Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Наследник
Расписание сеансов Наследник, 2023 в Москве
7 марта 2026
Расписание сеансов Наследник, 7 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
20:50
от 790 ₽
23:00
от 790 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:00
от 400 ₽
20:40
от 490 ₽
22:45
от 490 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
21:30
от 620 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
21:45
от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
21:30
от 630 ₽
23:40
от 1340 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
20:50
от 680 ₽
22:40
от 1420 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:35
от 1820 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
21:55
от 660 ₽
23:30
от 660 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:45
от 750 ₽
19:20
от 750 ₽
22:40
от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:10
от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:00
от 700 ₽
20:30
от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:10
от 700 ₽
23:40
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:20
от 700 ₽
23:40
от 700 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:40
от 600 ₽
19:10
от 700 ₽
21:25
от 700 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
19:40
от 600 ₽
23:30
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:15
от 800 ₽
23:40
от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:10
от 650 ₽
22:40
от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:50
от 750 ₽
21:40
от 750 ₽
23:20
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
В 1979 году именно там все началось: появились первые подробности 2 сезона сериала «Чужой: Земля»
Не только Вера Брагина из «Первого отдела»: Елену Вожакину обожаю в мини-сериале «Клуб обманутых жен», и вот почему
История интереснее «Первого отдела»: 8 серий проглотила за один выходной — здесь и драма, и детектив, и комедия
«Терминатор» казался прорывом, пока не объявился реальный автор: Кэмерон украл идею боевика — и признался в этом в титрах
«Прощай, замерзаю»: «Морозко» в детстве смотрели многие, а жуткий смысл сказки поняли не все – у Настеньки не было хэппи-энда
Первым российским сериалом Netflix был вовсе не «Метод»: этот проект за $1 млн стал популярнее «Черного зеркала» и «невероятно впечатлил» иностранцев
Хихи-хаха-тест для знатоков лучших советских комедий: я с первой попытки прошел на 3/5 – сможете лучше?
На нее ходили все, но не смотрел никто: российская короткометражка с позорными 4,8/10 собрала в прокате больше «Аватара 3»
«Не узнаю Пашу совсем»: Семенов в 8-м сезоне «Невского» уже не будет таким, как прежде – зрители во всем «обвиняют» Васильева (фото)
Закончился «Первый отдел»? Держите еще детектив с оценкой 8.1 – завязка напоминает «Хрустальный» с Васильевым
«Меня помоями облили в зале»: Майков разнес разнес до основания скандальный шедевр Балабанова о маньяке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667