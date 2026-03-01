Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
20:50 от 790 ₽ 23:00 от 790 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:00 от 400 ₽ 20:40 от 490 ₽ 22:45 от 490 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
21:30 от 620 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
21:30 от 630 ₽ 23:40 от 1340 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
20:50 от 680 ₽ 22:40 от 1420 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:35 от 1820 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
21:55 от 660 ₽ 23:00 от 660 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:45 от 750 ₽ 19:20 от 750 ₽ 22:40 от 750 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
22:10 от 800 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
16:00 от 700 ₽ 20:30 от 700 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:10 от 700 ₽ 23:40 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
21:20 от 700 ₽ 23:40 от 700 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
14:40 от 600 ₽ 19:10 от 700 ₽ 21:25 от 700 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
19:40 от 600 ₽ 23:30 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
21:15 от 800 ₽ 23:40 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:10 от 650 ₽ 22:40 от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:50 от 750 ₽ 21:40 от 750 ₽ 23:20 от 750 ₽
