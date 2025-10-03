Меню
Фильмы
Женитьба Фигаро
3 октября 2025
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Сегодня
30
пт
3
пт
10
сб
25
ср
29
Лубянка
2D
19:30
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
В «Великолепном веке» все не так: как падишаха на самом деле знакомили с наложницами — мужчинам это не понравится
В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля
7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день
Реальная «Долгая прогулка» прошла в России задолго до экранизации Кинга: финал — почти как в фильме, а вот правила еще жестче
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову
От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон
«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают
