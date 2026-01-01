Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Женитьба Фигаро
Расписание сеансов Женитьба Фигаро, 2023 в Москве
20 января 2026
Расписание сеансов Женитьба Фигаро, 20 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
сб
10
вт
20
вс
25
ср
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Женитьба Фигаро»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
19:30
от 770 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность
HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»
Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
Создатель «Буратино» объяснил, почему в сказке изменили песню Базилио и Алисы: музыка - та же, поют - на итальянском
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667