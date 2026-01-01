Меню
Киноафиша Фильмы Женитьба Фигаро Расписание сеансов Женитьба Фигаро, 2023 в Москве 20 января 2026

Расписание сеансов Женитьба Фигаро, 20 января 2026 в Москве

сб 10 вт 20 вс 25 ср 28
Каро 7 Атриум
Чкаловская
2D
19:30 от 770 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
