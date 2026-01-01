Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность

HBO делает ставку на 6 коротких серий по 35 минут: что покажет «Рыцарь Семи Королевств» 18 января — собрали все, что известно о приквеле «Игры престолов»

Ни кадра зря: 5 научно-фантастических фильмов последних 10 лет, доведенных до совершенства

«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена

Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части

Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)

«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?

Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы

Создатель «Буратино» объяснил, почему в сказке изменили песню Базилио и Алисы: музыка - та же, поют - на итальянском

«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится