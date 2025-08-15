Меню
Фильмы
Мир Юрского периода: Возрождение
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 2025 в Москве
15 августа 2025
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 15 августа 2025 в Москве
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:05
от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25
от 690 ₽
16:10
от 790 ₽
21:40
от 790 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:45
от 200 ₽
16:50
от 200 ₽
19:15
от 200 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
13:15
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
15:40
18:05
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
14:00
17:10
21:40
Киноквартал
Ясенево
2D
10:30
17:45
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:35
19:30
от 440 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10
от 260 ₽
15:00
от 420 ₽
17:50
от 500 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:30
от 360 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:20
от 360 ₽
14:10
от 430 ₽
17:05
от 430 ₽
19:50
от 600 ₽
22:40
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:00
от 430 ₽
16:40
от 520 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:25
от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:00
от 360 ₽
13:50
от 430 ₽
16:35
от 430 ₽
19:30
от 600 ₽
22:20
от 600 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
10:00
14:45
21:20
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
18:35
от 390 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:30
от 550 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
17:10
от 470 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
11:50
от 470 ₽
19:20
от 530 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:00
от 440 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
12:05
от 750 ₽
17:10
от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:40
от 480 ₽
14:15
от 590 ₽
16:50
от 640 ₽
19:25
от 640 ₽
22:00
от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:20
от 630 ₽
16:05
от 630 ₽
18:50
от 710 ₽
21:35
от 710 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:40
от 900 ₽
16:25
от 1300 ₽
17:00
от 700 ₽
19:00
от 1300 ₽
21:50
от 1300 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:30
от 900 ₽
16:15
от 1200 ₽
16:50
от 500 ₽
19:00
от 1200 ₽
21:50
от 1200 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50
от 400 ₽
13:40
от 800 ₽
16:30
от 1000 ₽
19:20
от 1000 ₽
22:10
от 1000 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:20
от 1000 ₽
15:45
от 600 ₽
16:15
от 1400 ₽
19:00
от 1400 ₽
21:50
от 1400 ₽
23:00
от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:35
от 480 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:35
от 900 ₽
16:20
от 1400 ₽
16:50
от 700 ₽
19:00
от 1400 ₽
21:50
от 1500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:45
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:40
от 700 ₽
13:35
от 1000 ₽
16:20
от 1100 ₽
16:45
от 500 ₽
19:00
от 1300 ₽
21:45
от 1300 ₽
Час Кино Бибирево
Бибирево
2D
14:35
20:30
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
19:45
