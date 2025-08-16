Меню
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:05 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25 от 790 ₽ 16:10 от 890 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:45 от 250 ₽ 16:50 от 250 ₽ 19:15 от 250 ₽
Атлантис Кино г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
13:15
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
15:40 18:05
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
14:00 17:10 21:40
Киноквартал
Ясенево
2D
10:30 от 350 ₽ 17:45
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:35 19:30
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
11:50 от 430 ₽ 14:40 от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:30 от 540 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:20 от 550 ₽ 14:10 от 550 ₽ 17:05 от 600 ₽ 19:50 от 600 ₽ 22:40 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:00 от 670 ₽ 16:40 от 720 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:00 от 550 ₽ 13:50 от 550 ₽ 16:35 от 600 ₽ 19:30 от 600 ₽ 22:20 от 600 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
18:35 от 490 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:30 от 550 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
17:10 от 570 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
11:50 от 520 ₽ 19:20 от 550 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
11:00 от 440 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
12:05 от 750 ₽ 17:10 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
11:40 от 480 ₽ 14:15 от 590 ₽ 16:50 от 640 ₽ 19:25 от 640 ₽ 22:00 от 640 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:15 от 710 ₽ 16:00 от 710 ₽ 18:45 от 710 ₽ 21:30 от 710 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:40 от 900 ₽ 16:25 от 1300 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 1300 ₽ 21:50 от 1300 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:30 от 900 ₽ 16:15 от 1200 ₽ 16:50 от 700 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 21:50 от 1200 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50 от 400 ₽ 13:40 от 800 ₽ 16:30 от 1000 ₽ 19:20 от 1000 ₽ 22:10 от 1000 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:30 от 1000 ₽ 16:15 от 1400 ₽ 16:50 от 720 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:50 от 1400 ₽ 22:10 от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:35 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:35 от 900 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:50 от 700 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:50 от 1500 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:45 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:40 от 700 ₽ 13:35 от 1000 ₽ 16:20 от 1100 ₽ 16:45 от 650 ₽ 19:00 от 1300 ₽ 21:45 от 1300 ₽
