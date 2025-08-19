Меню
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:05 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:25 от 390 ₽ 16:10 от 390 ₽ 21:40 от 390 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:45 от 200 ₽ 16:50 от 200 ₽ 19:15 от 200 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
15:40 18:05
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:10 от 230 ₽ 15:00 от 390 ₽ 17:50 от 420 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:30 от 360 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:20 от 360 ₽ 14:10 от 430 ₽ 17:05 от 430 ₽ 19:50 от 490 ₽ 22:40 от 490 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
11:00 от 430 ₽ 16:40 от 520 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
10:25 от 250 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:00 от 360 ₽ 13:50 от 430 ₽ 16:35 от 430 ₽ 19:30 от 490 ₽ 22:20 от 490 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:30 от 500 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
17:10 от 460 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
11:50 от 300 ₽ 19:20 от 300 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
13:40 от 700 ₽ 16:25 от 1000 ₽ 17:00 от 500 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 21:50 от 1200 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:30 от 700 ₽ 16:15 от 700 ₽ 16:50 от 440 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 21:50 от 1100 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50 от 400 ₽ 13:40 от 500 ₽ 16:30 от 800 ₽ 19:20 от 800 ₽ 22:10 от 800 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
13:30 от 700 ₽ 16:15 от 1000 ₽ 16:50 от 520 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 21:45 от 1200 ₽ 22:10 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:35 от 380 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10 от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
13:35 от 700 ₽ 16:20 от 1000 ₽ 16:50 от 580 ₽ 19:00 от 1000 ₽ 22:00 от 1200 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:45 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
10:40 от 500 ₽ 13:35 от 700 ₽ 16:25 от 900 ₽ 16:45 от 480 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 21:55 от 1200 ₽
