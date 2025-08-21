Меню
Фильмы
Мир Юрского периода: Возрождение
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 2025 в Москве
21 августа 2025
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 21 августа 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
20:40
от 450 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
10:20
16:20
21:40
Киноквартал
Ясенево
2D
10:20
15:40
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
16:20
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
19:20
от 500 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
16:40
от 420 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:35
от 630 ₽
17:20
от 630 ₽
20:05
от 710 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:45
от 700 ₽
16:45
от 440 ₽
19:50
от 1200 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:55
от 700 ₽
16:50
от 440 ₽
19:00
от 1100 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50
от 400 ₽
13:40
от 500 ₽
16:30
от 800 ₽
19:20
от 800 ₽
22:10
от 800 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:45
от 700 ₽
16:50
от 520 ₽
19:50
от 1200 ₽
22:10
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:35
от 380 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10
от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:45
от 700 ₽
16:50
от 580 ₽
19:50
от 1000 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:50
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
14:35
от 700 ₽
16:45
от 480 ₽
19:40
от 1200 ₽
