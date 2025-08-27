Меню
Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 2025 в Москве 27 августа 2025

Расписание сеансов Мир Юрского периода: Возрождение, 27 августа 2025 в Москве

Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
20:40
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
14:45 от 700 ₽ 16:45 от 440 ₽ 19:50 от 1200 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:55 от 700 ₽ 16:50 от 440 ₽ 19:00 от 1100 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
10:50 от 400 ₽ 13:40 от 500 ₽ 16:30 от 800 ₽ 19:20 от 800 ₽ 22:10 от 800 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
14:45 от 700 ₽ 16:50 от 520 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 22:10 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
16:35 от 380 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:10 от 450 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
14:45 от 700 ₽ 16:50 от 580 ₽ 19:50 от 1000 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
16:50 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
14:35 от 700 ₽ 16:45 от 480 ₽ 19:40 от 1200 ₽
