Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Океан чудес Расписание сеансов Океан чудес, 2023 в Москве 15 января 2026

Расписание сеансов Океан чудес, 15 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 11 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Океан чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
12:00 15:40
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:30
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50 15:35
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:00
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Унесенные призраками
Унесенные призраками
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист
20 млн за несколько дней и 82% свежести на RT: эта комедия стала главным хитом Netflix — подходит для январских выходных 100%
Тело реальной Хюррем было похоже на опару, на лицо – никакая. Тогда зачем ее вообще взяли в гарем к султану?
Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)
Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу
Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»
За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили
«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»
Годжо, Леви и Джин-Ву узнает каждый: тест для скилловых фанатов аниме (в кадре только пейзажи)
«Люди требовали вернуть деньги»: «Аватар 3» оказался трехчасовой бессмыслицей - в кино в РФ можно не ждать
ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше