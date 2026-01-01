Меню
Фильмы
Необычайное путешествие
Расписание сеансов Необычайное путешествие, 1955 в Москве
14 марта 2026
Расписание сеансов Необычайное путешествие, 14 марта 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Киноляпы
сб
14
Марксистская
2D, SUB
15:00
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
