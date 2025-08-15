Меню
Фильмы
28 лет спустя
Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Москве
15 августа 2025
Расписание сеансов 28 лет спустя, 15 августа 2025 в Москве
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
21:45
от 490 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
22:05
от 490 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
17:10
от 340 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
16:15
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
14:30
от 370 ₽
19:20
от 430 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
21:50
от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
21:35
от 640 ₽
