Киноафиша Фильмы 28 лет спустя Расписание сеансов 28 лет спустя, 2025 в Москве 17 августа 2025

Расписание сеансов 28 лет спустя, 17 августа 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
21:45 от 490 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
22:05
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:25 от 500 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
16:15
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
14:30 от 420 ₽ 19:20 от 450 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
21:50 от 850 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
21:35 от 640 ₽
