В «нулевых» эти песни были рингтонами на всех мобильниках: названа самая популярная музыка из фильмов и сериалов

Из Румынии пришлось уехать подальше: где снимали 2 сезон «Уэнсдей»?

Почему у Абдуллы из «Белого солнца пустыни» была зеленая чалма: в фильме скрыли его происхождение

Норвежские гангстеры и голливудские решалы: 3 сериала для тех, кто устал ждать 3 сезон «Короля Талсы» — в №1 снялась звезда «Сопрано»

«Дурака» Быкова критики признали лучшим российским кино, но современные зрители с этим не согласны явно — нашли 3 серьезных «косяка»

«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог

В фильме прояснили, но не до конца: откуда в «Гарри Поттере» взялся Василиск и почему он спал в Тайной комнате долгие сотни лет

Вы — гуру во вселенной «Заклятия», если пройдете самый жуткий тест (5 сложных вопросов)

Не «позорище с Безруковым», а достойная комедия: пересмотрел «Джентльмены, удачи!» спустя годы и понял — фильм точно не заслужил рейтинга 3.0

«Лучший фильм серии»: третья часть «Достать ножи» затмила две предыдущие — получила нереальные 95% на RT