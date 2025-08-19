Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пункт назначения: Узы крови Расписание сеансов Пункт назначения: Узы крови, 2025 в Москве 19 августа 2025

Расписание сеансов Пункт назначения: Узы крови, 19 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 16 Завтра 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Узы крови»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:55 от 190 ₽
Час Кино Бибирево
Бибирево
2D
20:25
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Он переоделся женщиной, чтобы поймать воровку: как жил и работал реальный прототип Жеглова и Шарапова Владимир Арапов
Почему кладовка, в которой прятался Шарапов, запиралась изнутри? Деталь, о которой фанаты спорят десятилетиями
Тима Бертона занесло на СТС? Сходства «Уэнсдей» и «Папиных дочек» уже не скрыть (смешное видео)
Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
«Это концентрат жизни»: как Фродо и Сэм из «Властелина колец» дошли до Роковой горы, если ели один лембас — объясняет диетолог
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше