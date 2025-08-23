Гэндальф на джипе и «битва» Арагорна с камерой: самые дурацкие ляпы «Властелина колец»

Сулейман запретил кофе, потому что он «горелый» — был ли он прав? Врач объяснил, стоит ли бояться бодрящего напитка

Зачем Абдулла из «Белого солнца пустыни» рвался за границу и почему его все равно ждала ловушка: спорим, вы даже догадываетесь

«Скорее мать султана, а не жена»: в финале «Великолепного века» между Сулейманом и Хюррем пропала страсть — все из-за одного запрета

«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части

«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне

175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами