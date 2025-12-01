Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Эддингтон
Расписание сеансов Эддингтон, 2025 в Москве
1 января 2026
Расписание сеансов Эддингтон, 1 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Киноляпы
Вся информация о фильме
вс
28
чт
1
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Эддингтон»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
16:50
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Этот новый детективный сериал с Долгопупсом из «Гарри Поттера» — находка для поклонников «Мисс Марпл»
Саурон пал, но зло в Средиземье не исчезло: кто мог занять его место после «Властелина колец»
Collider назвал 8 фантастических сериалов с рейтингом выше 90% на Rotten Tomatoes: первое место вас точно удивит (как и нас)
«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем
Российская новинка ворвалась в прокат с двух ног: за выходные собрала 45+ млн и дышит в спину «Иллюзии обмана 3»
«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»
Netflix ностальгирует по СССР: в новом сезоне «Очень странных дел» нашли вещь, которой точно не могло быть в США 80-х
Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать
Самая эпичная сцена «Очень странных дел» оказалась фальшивкой: Эдди после нее стал легендой (но по-хорошему – не должен был)
Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали
Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667